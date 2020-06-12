Москва, , 14:38 — REGNUM Глава Национальной Медицинской палаты России, детский доктор Леонид Рошаль сравнил суд над двумя врачами в Калининграде, которых обвиняют в спланированном убийстве недоношенного младенца в роддоме города, с «делом врачей» 1953 года. Такое мнение он высказал 12 июня на церемонии вручения наград Героям труда РФ, которая проходит в Москве на Поклонной горе.

В своем выступления во время вручения наград глава Национальной Медицинской палаты обратил внимание президента России Владимира Путина на суд над двумя врачами в Калининграде, где двух врачей обвиняют в убийстве.

«Такого не было в России с 53-го года», — заявил Рашаль, адресуясь к известному «делу врачей» 1953 года, когда группа советских врачей была обвинена тогдашней госбезопасностью в заговоре с целью убийства ряда лидеров страны.

Также он отметил, что не хочет давить на суд, однако готов участвовать в нем в прениях и выступить в защиту медиков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в июле прошлого года стало известно, что руководителю роддома в Калининградской области и врачу реаниматологу-анестезиологу предъявлено обвинение в умышленном убийстве младенца.