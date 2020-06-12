Владимир, , 13:54 — REGNUM В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира завершается организация госпиталя для пациентов с COVID-19, рассчитанного на 50 коек, более 30 из которых оснащены кислородом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Несмотря на то, что план Минздрава по созданию койко-мест для больных COVID-19 нами выполнен ещё в апреле, мы продолжаем наращивать мощности. Это необходимо для того, чтобы количество свободных коек позволяло нам переходить к новым этапам снятия ограничений. Кроме того, мы должны быть готовы к любым сценариям. Специалисты не исключают второй волны эпидемии этой осенью, поэтому важно создать все необходимые условия для оказания людям медицинской помощи», — рассказал губернатор Владимир Сипягин.

Ещё два инфекционных госпиталя дополнительно планируют развернуть на базе Петушинской районной больницы и Юрьев-Польской ЦРБ. Тогда специализированный коечный фонд в регионе увеличится более чем на 100 мест. Всего во Владимирской области уже развёрнуто 12 инфекционных госпиталей, рассчитанных в общей сложности на более чем 780 коек.

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