Париж, , 13:48 — REGNUM Программу по разработке специальной антивирусной ткани начало осуществлять министерство обороны Франции. Об этом 12 июня сообщила на своей странице в Twitter глава минобороны Флоранс Парли.

Военное агентство Agence Innovation Defense выделит €115 992 на разработку инновационной материи с антивирусными свойствами. Созданием спецткани занимается компания Serge Ferrari и лаборатория Virhealth.

Сообщается, что материя была создана с применением частиц серебра. Тестирование ткани показало, что данный инновационный материал действительно способен сдерживать распространение вирусов. Ткань может быть использована для придания защитных свойств одежде, палаткам, матрасам и многим другим повседневным вещам.

Ожидается, что первые образцы ткани будут представлены уже в конце июня текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Томского политехнического университета (ТПУ) предложили обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра, чтобы увеличить срок их службы.

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