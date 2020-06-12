Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Грузия узаконила штрафы за нарушение правил ношения масок на закрытых пространствах. Соответствующий проект поправок в Кодекс административных правонарушений парламент Грузии утвердил в третьем чтении на пленарном заседании 12 июня.

Согласно внесенным в действующее законодательство изменениям, для физических лиц за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 20 лари. Для юридических лиц, которые допустят нахождение на своем закрытом пространстве граждан без масок, размер штрафа составит 500 лари.

Ношение масок обязательно во всех видах общественного транспорта, в том числе, в автобусах, микроавтобусах и метрополитене, а нарушение этого правила будет караться штрафом в размере 20 лари.

Если же подобное нарушение будет допущено при перевозке пассажиров в такси, то штраф в размере 20 лари будет взыматься как с пассажира, так и с водителя.

Согласно внесенным поправкам, правила ношения масок с целью защиты здоровья населения устанавливает правительство Грузии или определенное правительством министерство.

Ношение масок стало в Грузии обязательным в условиях пандемии коронавируса, снятия ранее введенных ограничений и открытия различных секторов экономики.

На 12 июня в Грузии фиксируется 837 случаев коронавируса, 9 из которых были выявлены за последние сутки.