Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM Волонтёрским движениям Свердловской области вручили флаги Российской федерации в честь Дня России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском отделении «Единой России».

Флаги получили около 30 организаций. Среди них — как добровольческие структуры, так и другие социально ориентированные некоммерческие организации. Все они были участниками акции «Мы вместе», проводимой в условиях пандемии коронавируса. Кроме флагов вручались и поздравительные грамоты.

С приветственными словам к собравшимся обратились вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и секретарь отделения ЕР Виктор Шептий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России.