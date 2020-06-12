Москва, , 13:56 — REGNUM Снятие карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в отношении отдельных отраслей с сохранением некоторых мер ограничительного характера может сыграть свою роль, так как в Италии, где распространение пандемии SARS-CoV-2 удалось остановить, это сработало. Об этом 12 июня рассказал профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти, его слова приводит РБК.

Как напомнил вирусолог, даже на пике эпидемии в Италии продолжали действовать жизненно важные отрасли, такие как пищевая промышленность, сельское хозяйство и т.д., а меры карантинной безопасности стали смягчать после того, как число новых зараженных коронавирусом стало измеряться не тысячами, а сотнями.

Также он отметил, что считает, что даже один случай COVID-19 — это очень много, однако, по мнению ученого, очевидно, что невозможно «запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность».

«Так что это компромисс, который принимает в учет социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности», — заявил ученый и добавил, что в связи с данным обстоятельство план смягчения мер карантинной безопасности, вводимый в РФ в настоящее время, «может иметь смысл».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико рассказал, как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции.