Брянск, 12 июня 2020, 13:30 — REGNUM Первый открытый фестиваль граффити прошёл в Брянске в рамках празднования Дня России. Активисты также развесили триколоры на зданиях и пронесли огромный флаг по знаковым местам региона, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.
Четыре дня в Брянске участники фестиваля граффити превращали скучные серые заборы и стены в яркие картины. Город украсили изображения космонавта, врачей, совы, медвежонка, Кремля на фоне российского триколора, строки из стихотворения Фёдора Тютчева, цветs. Художников отблагодарили подарками.
Также в честь праздника огромный российский триколор размером 20 на 10 метров развернули на Славянской площади, Кургане Бессмертия, площади Партизан, на мемориальных комплексах «Хацунь» и «Партизанская поляна», а также в музее-заповеднике «Овстуг». В акции, прошедшей накануне Дня России, приняли участие более 30 волонтёров.
Световым триколором украсили фасад областного драматического театра. К акции также присоединились многие жители региона и вывесили флаги в своих окнах.