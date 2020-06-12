Брянск, , 13:30 — REGNUM Первый открытый фестиваль граффити прошёл в Брянске в рамках празднования Дня России. Активисты также развесили триколоры на зданиях и пронесли огромный флаг по знаковым местам региона, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

Четыре дня в Брянске участники фестиваля граффити превращали скучные серые заборы и стены в яркие картины. Город украсили изображения космонавта, врачей, совы, медвежонка, Кремля на фоне российского триколора, строки из стихотворения Фёдора Тютчева, цветs. Художников отблагодарили подарками.

«Для творчества были определены 11 площадок в разных районах города. Их расписали шесть брянских мастеров стрит-арта, большинство из них представляют проект «Мастерская художественной росписи», куратором которой является художник Виталий Короткий», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Также в честь праздника огромный российский триколор размером 20 на 10 метров развернули на Славянской площади, Кургане Бессмертия, площади Партизан, на мемориальных комплексах «Хацунь» и «Партизанская поляна», а также в музее-заповеднике «Овстуг». В акции, прошедшей накануне Дня России, приняли участие более 30 волонтёров.

Световым триколором украсили фасад областного драматического театра. К акции также присоединились многие жители региона и вывесили флаги в своих окнах.