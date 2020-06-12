Красноярск, , 13:22 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 178 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 6159.

Темп суточного прироста, по данным регионального управления Роспотребнадзора, составил 3%.

При этом число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 5 и достигло 64. Также за последние сутки выписаны из больниц с выздоровлением 61 человек.

«На сегодня 533 человека под наблюдением врачей (+38 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 145 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 278 091 (+8434 за последние сутки)», — добавили в штабе.

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