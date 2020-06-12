Тбилиси, , 13:22 — REGNUM В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом на фоне открытия экономики правительство Грузии решило усилить контроль за соблюдением гражданами правил поведения в местах массового скопления, транспорте и ресторанах. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующее решение было принято на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое 12 июня состоялось 12 июня в формате видеоконференции.

На заседании было отмечено, что за последние сутки в Грузии выявлено 9 новых случаев коронавируса, в одном из которых источник заражения неизвестен. В общей сложности на данный момент в стране фиксируется 5 таких случаев с неустановленными источниками заражения, что увеличивает риски распространения вируса.

В условиях задействования экономики и снятия ограничений правительство призывает всех граждан не ослаблять внимания, строго соблюдать все введенные в связи с коронавирусом правила и рекомендации и проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить массовое распространение COVID-19. В силе остается рекомендация продолжения работы в дистанционном режиме там, где есть такая возможность. За нарушение правил и рекомендаций к населению будут применяться штрафы. Часть законодательных инициатив относительно санкций и штрафов в условиях пандемии уже обрела форму законопроекта и находится в процессе утверждения парламентом. В том числе вводятся штрафы за нарушение режима ношения защитных масок в транспорте, магазинах и иных закрытых пространствах.