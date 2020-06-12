Москва, , 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники. Об этом 12 июня сообщает Рен-ТВ.

Уточняется, что мошенник звонит потенциальной жертве с неизвестного номера и говорит, что он сотрудник прокуратуры. После этого, он сообщает своему собеседнику, что тот приобрёл некачественный товар и что за это человеку причитается крупная денежная компенсация. При этом он сообщает, что для получения жертвой денег, та должна сама отправить злоумышленникам определённую сумму.

По информации телеканала, так телефонные мошенники смогли обмануть жительницу Крыма, которая ещё в 2017 году покупала таблетки для похудения, сказав ей, что данные средства никак не помогли, а продавшая ей данное средство компания уже была привлечена к ответственности судом.

Также злоумышленник пообещал жертве 450 тысяч рублей компенсации и перевел разговор на свою подельницу, представившуюся «сотрудницей Центробанка» и сообщившую женщине, что компенсация ей уже одобрена, только нужно перевести для её получения 22 тысячи рублей. Затем «сотрудница» перезвонила жертве и уверила её, что компенсация ей уже отправлена, однако никаких денег женщине так и не пришло.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что в Гае Оренбургской области суд признал бывшего директора хлебоприемного пункта виновным в преднамеренном банкротстве, крупном мошенничестве и махинациях с недвижимостью.