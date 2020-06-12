Элиста, , 13:18 — REGNUM Торжественная церемония подъема Российского флага на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в столице Калмыкии городе Элисте состоялась 12 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

В церемонии принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков. В сопровождении участников армейского военно-патриотического клуба «Десантники», которые несли флаг Российской Федерации размером 20 на шесть метров, глава республики возложил цветы к мемориалу, установленному в честь Героев Гражданской и Отечественной войн.

«Все жители Калмыкии, в том числе и я, гордимся нашей великой и сильной страной, ставшей родным домом для разных народов. Гордимся тем, что более 400 назад лет мы стали частью России и вместе перенесли все испытания, выпавшие на долю нашего Отечества. Я уверен, что работая сообща мы, жители Калмыкии, сможем внести свой вклад в динамичное развитие как родной республики, так и всей России», — обратился к участникам церемонии Бату Хасиков.

С поздравлением с Днём России к землякам обратился юный чтец Саша Джеваков, который продекламировал стихотворение «Россиюшка». Затем под звуки гимна России глава Калмыкии и Саша Джеваков подняли Государственный флаг Российской Федерации.

Также Бату Хасиков поздравил земляков с праздником на своей странице в instagram:

«Всех нас объединяет наша страна — Россия. Наша любовь к ней и преданность. Мы гордимся Родиной̆, ее историей̆, богатым духовным и культурным наследием. Что бы ни случилось, мы, многонациональный̆ народ самого большого государства в мире, всегда проявляем сплоченность. Более 400 лет назад Калмыкия стала частью России. Наши предки вместе с другими народами страны отстаивали ее свободу и независимость в разные периоды. И сегодня каждый̆ из нас трудится во благо Родины, вносит вклад в ее развитие и процветание. Вместе мы делаем нашу страну сильнее и могущественнее. В этом нам помогают национальное единство, ответственность всех граждан за настоящее и будущее Родины».

Отметим, что в рамках празднования Дня России в Калмыкии также проходит донорская неделя, флешмобы «Флаги России», акция «Испеки пирог и скажи «Спасибо!», флешмоб #ОКНАРОССИИ, хоровая акция «За Семью, За Родину, За Россию». Вечером здание Дома правительства будет подсвечено цветами российского флага.