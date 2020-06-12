Магнитогорск, Челябинская область, , 13:14 — REGNUM В Магнитогорске 12 июня курсирует музыкальный трамвай-кабриолет. Нарядно украшенная платформа отправилась в путь утром, акция приурочена ко Дню России.

Как пишет местное издание «Верстов.Инфо», праздничное настроение жителям города создают артисты Концертного объединения. Они исполняют патриотические песни. Акция вызвала интерес прохожих, которые вынимали свои мобильные телефоны и снимали процесс на видео. А автомобилисты сигналили в знак солидарности.

Как сообщил журналистам директор Концертного объединения Роман Синицких, в 2017 году артисты уже выступали на такой трамвайной платформе. В этот раз трамвай следовал без остановок. Это было сделано для того, чтобы в условиях пандемии коронавируса не собирать вокруг артистов толпы людей.