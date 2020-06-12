Брянск, , 13:11 — REGNUM Акцию «Русский пирог. Ешь. Пеки. Угощай» провели 12 июня в региональном отделении ОНФ Брянской области. Вкусные угощения в День России дарят многодетным и малоимущим семьям, рассказали ИА REGNUM в штабе ОНФ.

Общественники призывают всех жителей региона поддержать акцию и поделиться выпечкой с малоимущими или пожилыми соседями. Первыми к челленджу присоединились работники ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» — они испекли три больших сладких пирога и изготовили пять красочных пряников. Один пирог активисты передали волонтёрам, два других отвезли многодетной семье в Рогнедино: родители вырастили четырёх родных детей и взяли на воспитание 23 приёмных ребёнка.

«В преддверии Дня России мы решили организовать акцию «Русский пирог. Ешь. Пеки. Угощай». Она состояла из двух этапов: вчера проходили мастер-классы на Бежицком хлебокомбинате, где учили делать пироги по традиционным рецептам, а сегодня мы приехали и поздравили семью в Рогнедино с этим праздником. Выбрали для поздравления именно эту семью, потому что дети должны жить в полноценных семьях и семья должна охраняться государством», — сказала член регионального штаба ОНФ Дарья Прошкина.

Пряники с российской символикой подарили семьям с тяжелобольными детьми.

Всем семьям активисты также вручили флаги России и ленточки с триколором, соблюдая все санитарные правила.