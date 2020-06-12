Брянск, 12 июня 2020, 13:11 — REGNUM Акцию «Русский пирог. Ешь. Пеки. Угощай» провели 12 июня в региональном отделении ОНФ Брянской области. Вкусные угощения в День России дарят многодетным и малоимущим семьям, рассказали ИА REGNUM в штабе ОНФ.
Общественники призывают всех жителей региона поддержать акцию и поделиться выпечкой с малоимущими или пожилыми соседями. Первыми к челленджу присоединились работники ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» — они испекли три больших сладких пирога и изготовили пять красочных пряников. Один пирог активисты передали волонтёрам, два других отвезли многодетной семье в Рогнедино: родители вырастили четырёх родных детей и взяли на воспитание 23 приёмных ребёнка.
Пряники с российской символикой подарили семьям с тяжелобольными детьми.
Всем семьям активисты также вручили флаги России и ленточки с триколором, соблюдая все санитарные правила.