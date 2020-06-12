Севастополь, , 13:08 — REGNUM За сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 12 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 12 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациент контактировал с заболевшими ранее людьми», — уточнили в правительстве.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 106 человек, в городской больнице №9 — 84. Под наблюдением по месту жительства — 870 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе у 179 человек выявили новую инфекцию.

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