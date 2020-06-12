Астрахань, , 13:03 — REGNUM В Астрахани в День России 12 июня состоялась церемония подъёма Государственного Флага России. Как сообщает ИА REGNUM, в мероприятии приняли участие губернатор Игорь Бабушкин, представители Госдумы РФ, правительства и администрации губернатора Астраханской области, общественных организаций и политических партий и органов местного самоуправления.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта пронесли полотнище флага к зданию гауптвахты, где он под звучащий гимн РФ был торжественно поднят на флагшток у Астраханского кремля.

При проведения мероприятия его участники соблюдали все предписанные Роспотребнадзором требования по профилактике новой коронавирусной инфекция.