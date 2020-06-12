Пенза, , 22:04 — REGNUM В Пензе праздничные мероприятия, посвященные Дню России, начали с церемонии занесения в галерею почёта и славы Пензенской области лучших по профессии и представителей трудовых коллективов. Торжество провели на бульваре Славы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Открыл мероприятия губернатор области Иван Белозерцев. Глава региона поблагодарил заслуженных жителей и коллективы предприятий, добившихся наивысших результатов в 2019 году, за труд, преданность и вклад в развитие не только области, но и всей страны.

За большой вклад в культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан, заслуги в формировании и реализации социальной и экономической политики Пензенской области в галерею почета и славы занесены 20 трудовых коллективов и столько же новых имен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе в День России планируют провести флешмоб «Окна России», где участникам предлагается разместить на окнах домов наклейки и рисунки, посвященные празднику, затем сфотографировать их и выложить в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии.

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