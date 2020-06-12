Джакарта, , 14:04 — REGNUM Правительство Индонезии распорядилось ввести запрет в столице государства, городе Джакарта запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов. Об этом 11 июня сообщают местные СМИ.

«Менеджеры и администраторы должны требовать от всех арендаторов и владельцев бизнеса в торговых центрах, супермаркетах и на рынках предоставлять для покупок экологически безопасные пакеты», — отметил во время пресс-конференции глава агентства по охране окружающей среды провинции Джакарта Андоно Варих.

Запрет вступает в силу с 1 июля 2020 года. Все пакеты будут изготавливаться из экологически чистых материалов. Нарушители постановления будут наказываться вплоть до отзыва лицензии.

Напомним, по официальным данным в Индонезии ежегодно сбрасывается в океан от 0,27 до 0,9 млн тонн отходов, что наносит значительный ущерб экологии.