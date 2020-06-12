Калуга, , 13:00 — REGNUM В честь празднования Дня России на территории «Куровских шахт» волонтёры осуществили подъем государственного флага на высоту 100 метров, заявил 12 июня в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

В честь Дня России волонтёры ОНФ осуществили подъем государственного флага на высоту 100 метров Фото регионального исполкома Общероссийского общественного Движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» в Калужской области.

По его словам, выбор места для установки триколора был не случаен. Данная географическая точка на территории региона видна на многие километры федеральной автодороги М-3 «Украина». Активисты, поднимаясь на вершину террикона, преодолели нелёгкий путь при температуре воздуха более +32 градусов и пронесли флаг России от подножия «горы» до её пика. Участники акции установили флагшток в террикон, на который прикрепили российский триколор. Во время торжественного поднятия государственного флага активисты ОНФ совместно исполнили гимн России.

«Правильные слова — это слова, подкрепленные делом. Активисты ОНФ с волонтёрами штаба #МыВместе внесли свой вклад в чествование Дня России. Подобные мероприятия способствуют привлечению внимания к ценности и важности государственных символов. Российский триколор, который мы сегодня подняли над трассой М-3 «Украина» является олицетворением нашего единства, общей истории, объединяя всех людей в это непростое время», — сказал Дмитрий Афанасьев.

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