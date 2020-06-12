Владимир, , 12:47 — REGNUM Во Владимирской области 12 июня подтверждено два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба, всего скончались 44 человека.

Выписаны после выздоровления были 1667 пациентов, в том числе 164 человека — за последние сутки.

Было проведено 89 тыс. 118 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в медицинских учреждениях — 53 925 исследований.

За последние сутки с признаками острых ОРВИ к медикам обратились 209 человек и 93 человека с признаками внебольничной пневмонии. На стационарном лечении находится 41 пациент с ОРВИ и 814 — с пневмонией. Наличие свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 — 54,9%.

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