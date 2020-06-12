Пенза, , 21:42 — REGNUM В столице Пензенской области в День России, 12 июня, состоялась торжественная церемония подъема государственного флага РФ возле стелы «Росток», сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Пензы

Под звуки гимна Российской Федерации триколор взвился к небу. Губернатор поздравил присутствующих с праздником. «Сегодня жители Пензенской области, несмотря на объективные экономические и жизненные сложности, делают все для того, чтобы не потерять темп развития региона. Мы сплотились, чтобы помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Так всегда поступали жители России. Это доказывает высокое чувство патриотизма нашего народа», — подчеркнул губернатор.

В мероприятии, посвященному Дню России приняли участие также председатель регионального заксобрания Валерий Лидин, глава Пензы Владимир Мутовкин, глава городской администрации Андрей Лузгин, представители Росгвардии и волонтеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе в рамках акции «Флаги России» на балконах домов и в окнах будут вывешены российские флаги. В полдень 12 июня для исполнения гимна страны приглашаются все желающие.

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