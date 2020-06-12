Челябинск, , 12:44 — REGNUM В Челябинской области активисты ОНФ украсили российским флагом фасады образовательных организаций и административных зданий. Об этом представители Молодёжки ОНФ сообщают на странице челябинского отделения в соцсети «ВКонтакте».

В рамках общероссийской акции «Флаг России» также украсили триколором Эйфелеву башню в селе Париж. Кроме того, триколоры появились на парусных яхтах на озере Увильды.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня страна отмечает День России. Праздник был установлен в честь принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР.