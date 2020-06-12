Краснодар, , 12:39 — REGNUM Смерть двух пациентов с COVID-19 подтверждена за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.

Так, скончался 77-летний житель Новороссийска, который заболел 16 мая, но к медикам он обратился лишь спустя несколько дней.

«Диагноз — новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение, внебольничная вирусная пневмония, тяжелое течение. 31 мая переведен на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался», — уточнили в оперштабе.

Также скончался 72-летний житель Белоглинского района. Его госпитализировали 4 июня бригадой скорой медицинской помощи с высокой температурой. У пациента диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус дал положительный результат. С 7 июня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Всего в Краснодарском крае жертвами коронавируса стали уже 49 человек.