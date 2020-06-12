Белгород, , 12:27 — REGNUM К празднованию Дня России присоединилась Белгородская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В числе мероприятий на здании музея-диорамы будут проецировать фотографии заслуженных жителей региона в рамках акции «Лица России».

Накануне Дня России белгородскую телебашню подсветили в цветах государственного флага. Большинство мероприятий из-за эпидемиологической обстановки проходят в онлайн-форматах: музеи предлагают различные мастер-классы, а театры покажут спектакли на своих официальных сайтах.

«Белгородский государственный центр народного творчества запустил новое кулинарное шоу «Мишлен на завалинке». В праздничные дни специальным гостем этого шоу станет начальник управления культуры области Константин Курганский. В Купинском центре традиционной культуры и ремесел Шебекинского городского округа он приготовит своё любимое блюдо и станет участником душевной беседы. Присоединиться к шоу можно в режиме онлайн», — анонсировала заместитель начальника управления культуры Белгородской области Оксана Глущенко.

12 июня в Белгороде фасады домов украсили флагами России. В 18:00 на Соборной площади города в небо поднимется воздушный шар, который символично поднимет вверх большое полотно флага России.

«Искренне горжусь тем, что белгородцы стали активными созидателями и летописцами новой России, а Белгородчина утвердилась в статусе одного из благополучных и развитых регионов страны. От всей души желаю вам мира, благополучия, крепкого здоровья. Будьте счастливы!» — поздравил 12 июня жителей губернатор Евгений Савченко.

С 21:00 на здании музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» будут проецировать фотографии белгородцев, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Причём выбрать героя могли все желающие — для этого нужно было прислать заявку.