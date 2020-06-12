Осло, , 12:31 — REGNUM Правительство Норвегии пожертвовало около $2 млн на борьбу с гендерным насилием в Ираке. Об этом 11 июня сообщается в заявлении фонда ООН в области народонаселения.

Целью программы является предотвращение насилия по признаку пола в странах, столкнувшихся с гуманитарным кризисом.

«Норвегия является давним партнером в гуманитарном кризисе в Ираке. Пожертвование внесет важный вклад в преодолении гендерного насилия в Ираке», — говорится в заявлении фонда.

Выделенные средства пойдут на финансирование 47 женских центров в Ираке, работающих преимущественно в лагерях для беженцев.