Кейптаун, , 12:19 — REGNUM Более 215 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено на территории Африки. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на континенте достигло 215 062, из них скончался 5801 пациент. Выздоровело на сегодняшний день более 98 тыс. человек.

Самое большое количество случаев заражения коронавирусом выявлено в ЮАР — 58 568, в Египте — 8284) и в Нигерии — 14 554. Больше всего случаев летальных исходов среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в Египте — 1342, ЮАР — 1284 и Алжире — 741.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 210 тыс. подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Африки.

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