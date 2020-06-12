Ханты-Мансийск, 12 июня 2020, 12:15 — REGNUM В Югре ко Дню России активисты Общероссийского народного фронта украсили главную стену археопарка лентой триколора длиной почти 25 метров. Участие в мероприятии приняли и байкеры, которые промчались с флагами России по мосту «Красный дракон» через реку Иртыш, который связывает север Ханты-Мансийского округа и Ямал с регионами Урала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ОНФ.
Пандемия коронавируса и ограничительные меры, связанные с ней, внесли коррективы в сетку праздничных мероприятий по случаю Дня России в Югре, и вместо массовых гуляний горожанам придётся больше времени провести дома, отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко.