Калуга, , 12:14 — REGNUM В больницах Калужской области скончались два пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, скончались житель Боровского района 1942 года рождения и житель Кировского района 1956 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 39 смертей пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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