Канберра, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон смягчил карантинные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июня сообщают местные СМИ.

Граждане страны теперь смогут посещать спортивные и развлекательные мероприятия. На стадионах вместимостью 40 тыс. человек и выше будет позволено собираться до 10 тыс. посетителей.

«Это должна быть открытая площадка. Места между людьми должны находиться на некотором расстоянии друг от друга. Все это должно быть четко регламентировано», — цитируют СМИ заявление Моррисона.

Напомним, по последним данным в Австралии выявили 7 тыс. 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 102 человека.