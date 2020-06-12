Великий Новгород, , 12:05 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтвердили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Выявление новых случаев коронавируса в регионе сохраняется на уровне менее 50-ти случаев в сутки, начиная с 9 июня. Общее количество подтвержденных случаев заражения составляет на сегодня 1913 случаев.

Выздоровели за всё время пандемии 472 жителя Новгородской области, в том числе 5 за последние сутки. Скончался от COVID-19 за сутки один пациент, общее количество жертв болезни в регионе — 12 человек.

Новгородская область находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. С 25 июня планируется возобновить работу летних кафе с верандой, музеев, библиотек и ряда других объектов.

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