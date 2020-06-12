Тула, , 12:03 — REGNUM 100 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, три пациента скончались от пневмонии, сообщили 12 июня в оперативном штабе региона.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 20 до 70 лет скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Щекина и Щекинского района», — уточнили в оперштабе.

Всего в Тульской области с 19 марта по 12 июня подтверждено 5 тыс. 147 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 170 пациентов выздоровели, в том числе 209 выздоровели за последние сутки. В федеральной сводке сообщается о 56 летальных случаях.