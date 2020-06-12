Владимир, , 11:56 — REGNUM Во Владимирской области 12 июня подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 24 выявлено в Гусь-Хрустальном, 11 — в Собинке, девять — во Владимире, пять — в Меленках, по четыре — в Муроме и Киржаче, три — в Юрьев-Польском, по два — в Ковров и Камешково, по одному случаю — в Судогде и Александрове.

Всего на территории региона зарегистрировано 3390 случаев заражения: 707 — во Владимире, 521 — в Гусь-Хрустальном, 432 — в Петушках, 310 — в Муроме, 291 — в Александрове, 245 — в Коврове, 128 — в Кольчугино, 134 — в Собинке, 116 — в Юрьев-Польском, 102 — в Судогде, 89 — в Вязниках, 82 — в Киржаче, 63 — в Меленках, 57 — в Суздале, 52 — в Камешково, 26 — в Радужном, 24 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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