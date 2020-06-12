Калуга, , 11:58 — REGNUM 94 новых положительных теста на коронавирус подтверждено в Калужской области 12 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 11 положительных тестов: 2528 человек находятся на лечении, 2444 человека выздоровели, 39 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (640), в Обнинске (558), в Боровском районе (234), в Жуковском районе (169), в Малоярославецком районе (169) и в Дзержинском районе (110).

Охват тестированием на территории Калужской области по расчетным данным Федеральной службы Роспотребнадзора — 127,2. В бактериологической лаборатории калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко планируется выполнять до 300 исследований за одну рабочую смену с применением метода амплификации нуклеиновых кислот для выявления COVID-19 (ПЦР-диагностика). На эти цели из областного бюджета будет выделено 4 млн 423 тыс. рублей.

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