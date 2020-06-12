Иваново, , 11:53 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.

«27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по двум из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в Ивановской области зарегистрированы положительные тесты на коронавирус у 3 тыс. 228 человек, выздоровели в регионе уже 1 тыс. 348 человек.