Москва, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в России было выявлено 8987 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Лидерами по приросту числа заболевших являются Москва и Московская область — 1714 и 730 новых случаев соответственно.

В Санкт-Петербурге выявлено 274 случая, в Нижегородской области — 221 случай, в Свердловской области — 320 случаев.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии в России выросло до 511,4 тысячи. Общее количество вылечившихся увеличилось до 269,3 тыс. человек.