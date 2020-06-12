Астрахань, , 11:52 — REGNUM В Астраханской области 12 июня подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в области зарегистрировано 2704 подтверждённых случая заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 608 человек. За весь период 1558 человек выздоровели и были выписаны, 23 человека скончались. Под амбулаторным наблюдением находятся 3120 человек.

За весь период у 81 тыс. 510 человек взяли 87 тыс. 428 анализов на коронавирусную инфекцию. Коэффициент распространения инфекции с оставил 1,15.

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