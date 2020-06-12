Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Новые неофициальные наименования регионам и городам Уральского федерального округа дали активисты «Молодой гвардии Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В День России активисты создали онлайн-карту, где предложили новые тематические названия для территорий. Так, Екатеринбург получил наименование Город храбрых, Челябинск — Танкоград, ХМАО назвали «Нефтяным сердцем России», Курган — «Акварельной столицей России», Тюменскую область — «Ключом Сибири». Ямал же представили следующим образом: «Оцени полярную ночь, прокатись на упряжках. Ямал — открой свою Арктику».

Представители движения также установили в городах таблички с новыми названиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России.