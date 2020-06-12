Ливерпуль, Великобритания, , 12:38 — REGNUM Новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией и заболеваниями поджелудочной железы, обнаружили ученые из Великобритании. Их исследование 12 июня обнародовано в журнале Gastroenterology.

Учеными из Университета Ливерпуля, была обнаружена группа пациентов, больных COVID-19, в составе которой о основном были молодые мужчины, страдающие избыточным весом и ожирением. У них были выявлены такие симптомы как общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.

Также позднее у данных пациентов был диагностировано воспаление поджелудочной железы (панкреатит) при том, что не все зафиксированные симптомы характерны для данного заболевания.

По мнению ученых, данный показатель при новом заболевании может позволить медикам выявлять панкреатит на ранней стадии.

«Полученные данные помогут выявлять пациентов (с панкреатитом) на более ранней стадии заболевания», — отметил в связи с этм один из исследователей профессор Кристофер Халлоран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительственное агентство кибербезопасности Сингапура (CSA) предупредило об активности мошеннических программ, маскирующихся под приложения для отслеживания распространения коронавирусной инфекции.