Брянск, 12 июня 2020, 11:54 — REGNUM Об одной своей мечте рассказал 12 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз. На странице в социальной сети он поделился надеждами на то, чем смогут гордиться его внуки.
В День России губернатор призывает старшее поколение рассказать младшему о подвигах предков, о многонациональном народе, о победах страны. И напомнил о масштабном строительстве в Брянске — спортивном объекте, которым будут гордиться.
Губернатор снабдил пост фотографией своей внучки, которая с помощью мамы приняла участие в первой Всероссийской акции «Окна России» — в семье главы региона на оконном стекле нарисовали флаг России.