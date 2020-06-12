Брянск, , 11:54 — REGNUM Об одной своей мечте рассказал 12 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз. На странице в социальной сети он поделился надеждами на то, чем смогут гордиться его внуки.

В День России губернатор призывает старшее поколение рассказать младшему о подвигах предков, о многонациональном народе, о победах страны. И напомнил о масштабном строительстве в Брянске — спортивном объекте, которым будут гордиться.

«Меня недавно спросили, о чем я мечтаю. И я сказал: «Я мечтаю, чтобы когда в Брянске будет построен Дворец единоборств, этот грандиозный спортивный объект, мой внук придет туда заниматься и скажет: «Это мой дед его построил!» Я знаю, что эта мечта обязательно осуществится, потому что в основе моей мечты ежедневный труд на благо Брянской области, на благо России. В моей семье дети и внуки гордятся своей страной, своей малой Родиной. Это очень важно, и они впитали это с самых ранних лет», — написал Александр Богомаз.

Губернатор снабдил пост фотографией своей внучки, которая с помощью мамы приняла участие в первой Всероссийской акции «Окна России» — в семье главы региона на оконном стекле нарисовали флаг России.