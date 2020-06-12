Куала-Лумпур, , 12:33 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Малайзии и Таиланда спасти лодку с беженцами из Бангладеш, застрявшими в море недалеко от указанных стран. Об этом 12 июня сообщается в заявлении организации.

«Малайзия и Таиланд должны срочно спасти беженцев-рохинджа, оказавшихся в море и предоставить им поддержку и убежище», — говорится в заявлении HRW.

Правозащитники отметили, что на борту лодки находится порядка 300 человек, судно отплыло из Бангладеш в феврале 2020 года, после четырех месяцев, проведенных в море, беженцам угрожает серьезная опасность из-за проблем с едой и водой.

Напомним, беженцы-рохинджа бежали из Мьянмы после внутреннего конфликта в их родном штате Ракхайн. Переселившись в Бангладеш они проживали в специализированных лагерях, но неудовлетворительные условия их содержания вынудили людей покинуть страну.