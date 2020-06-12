Тамбов, , 11:46 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.

За сутки подтверждён пятнадцатый летальный исход у пациента с коронавирусом. Скончалась 81-летняя жительница Ржаксинского района. Женщина, страдающая ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом с нарушением ритма, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ожирением, перенесшая в анамнезе онкологическое заболевание, была госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19 в тяжёлом состоянии с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии и подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивные реанимационные мероприятия, напятый день пациентка скончалась.

«По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний. Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 3 тыс. 770 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 тыс. 805 пациентов выздоровели. 15 человек скончались.