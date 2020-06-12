Казань, , 22:00 — REGNUM В Татарии 12 июня подтвердились 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с момента начала наблюдения инфицированы 3823 человека, выздоровели 3611 пациентов, за сутки — четверо. Скончались с начала пандемии 11 пациентов, информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии поступила первая партия из 300 упаковок российского препарата «Авифавир» против коронавируса. Кроме Татарии, первые партии лекарства поступили в больницы и фармацевтические организации Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской и Кировской областей. По программе обязательного медицинского страхования препарат будет доступен жителям страны бесплатно.

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