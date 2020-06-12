Каир, , 12:38 — REGNUM В Египте за сутки выявили 1 тыс. 442 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране приблизилось к 40 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1 тыс. 377человек. За сутки умерли 35 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 517тыс. человек.