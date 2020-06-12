Пермь, , 11:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 12 июня, увеличилось число летальных исходов пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Скончались двое пожилых пациентов: 71-летний мужчина и 66-летняя женщина.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе умерло 76 пациентов с коронавирусом: 35 человек — от COVID-19, 41 — от сопутствующих заболеваний.

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