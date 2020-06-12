Анкара, 12 июня 2020, 12:40 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 22 человек, обвиняемых в торговле наркотиками. Об этом 12 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Задержания были произведены в провинции Газиантеп, расположенной на юго-востоке страны.
У обвиняемых было изъято 81 кг марихуаны, 223 опиата, семь незарегистрированных огнестрельных оружия.
Напомним, днем ранее, 11 июня правоохранительные органы Турции арестовали 45 человек, подозреваемых также в торговле запрещенными наркотическими препаратами.
Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали 45 подозреваемых в распространении наркотиков