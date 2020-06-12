Псков, , 11:34 — REGNUM За последние сутки в Псковской области зафиксировано еще 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 12 июня проинформировали в областном оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 110 новых случаях инфекции.

С учетом новых данных, общее число подтвержденных фактов заражения в регионе составляет 1635 случаев, в том числе 420 — в Пскове, 303 — в Великих Луках, 144 — в Островском районе, 111 — в Псковском районе, 104 — в Порховском районе. В остальных районах — менее ста случаев на район.

Выздоровело за всё время от COVID-19 в Псковской области 548 человек, в том числе 21 — за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, в Псковской области от COVID-19 скончались за всё время 16 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 июня на заседании оперативного штаба заявил, что на данный момент обстановка в регионе остается непростой. По оценке губернатора, принимать решения об отмене действующих ограничений на данный момент преждевременно.

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