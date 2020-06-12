Анкара, , 12:41 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 42 нелегальных мигранта, потерпевших бедствие у берегов страны. Об этом 12 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в территориальных водах провинции Измир. Спасенные путешествовали на резиновой лодке. Они были доставлены на берег, где им оказали первую помощь.

Позднее они будут доставлены в специализированные центры, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.