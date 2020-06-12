Элиста, , 11:33 — REGNUM 14 положительных тестов на коронавирус подтверждено за последние сутки в Республике Калмыкия, сообщил 12 июня региональный оперативный штаб.

21 пациент с ранее выявленным заражением выписан с выздоровлением, новых летальных случаев в регионе не зарегистрировано. 14 пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии на 12 июня подтверждено уже 1 тыс. 247 случаев заражения коронавирусом, 783 пациента выздоровели и выписаны. 19 человек с положительными тестами на коронавирс скончались.