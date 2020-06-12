Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 12 июня, выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.

Лечение в больницах получают 44 пациента. В амбулаторных условиях наблюдаются 28 пациентов, которые изолированы на дому из-за отсутствия симптомов заболевания.

Коэффициент распространения коронавируса составляет 1,27 (на 11 июня — 1,33). На 100 тысяч населения приходится 96,4 носителя SARS-CoV-2.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2506 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1466 пациентов, скончались 76 зараженных пациентов.