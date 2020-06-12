Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области жертвой COVID-19 впервые стал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 июня.

Впервые в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрирована смерть ребёнка, получившим ранее положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 12-летний пациент страдал тяжёлым врожденным заболеванием центральной нервной системы.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области, по данным на утро 12 июня, за сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев на Дону достигло 64 человек.

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