Тверь, , 11:27 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за последние сутки в Тверской области, сообщили 12 июня в оперативном штабе региона.

Также за сутки 28 пациентов выписаны, всего за период пандемии в регионе выздоровели после коронавируса 1 тыс. 611 человек.

За сутки зарегистрирован один новый летальный исход у пациента с коронавирусом, всего в Тверской области скончались 50 пациентов с положительными тестами на коронавирус. Всего в регионе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 2 тыс. 488 человек.